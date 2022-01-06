Сообщается, что всего пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта.

В Казахстане подсчитали приблизительную сумму ущерба после массовых беспорядков. Она составила 92 миллиона долларов.

Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на национальную палату предпринимателей Казахстана.

Пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алмате разграблено 6 оружейных магазинов.

"Оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", – говорится в заявлении.

Характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов".

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

Читайте такжеКыргызстан отказался использовать войска против протестующих в КазахстанеВ связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя Совета безопасности Казахстана. Совет безопасности возглавил Токаев.

Президент Казахстана обратился за помощью к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Войска РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана направлены в Казахстан на ограниченный период времени для "стабилизации и нормализации обстановки".

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

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