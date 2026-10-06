Южная Корея с начала лета резко увеличила поставки топлива в Россию, - The Guardian

Южная Корея в августе стала вторым крупнейшим поставщиком топлива в РФ.

Южная Корея продолжает поставлять в Россию топливо с использованием танкеров, находящихся под санкциями, и в августе стала вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в страну, уступив только Индии. Об этом пишет The Guardian.

Анализ портовых записей и данных отслеживания судов показал, что в июле и августе в нескольких южнокорейских портах на семь танкеров было погружено более 176 000 тонн топлива (преимущественно дизельного); эти суда совершили 14 рейсов на Дальний Восток России.

При этом три из этих судов находились под санкциями Великобритании и ЕС, а одно приняло груз путем перекачки с судна на судно в южнокорейских водах – этот метод позволяет скрыть происхождение груза и избежать захода в портовые терминалы.

Видео дня

Отмечается, что крупнейшее из задействованных судов – танкер Layla, находящийся под санкциями, – совершило два рейса из порта Ульсан (юго-восток страны) во Владивосток: 19 июля и 10 августа. В общей сложности судно перевезло 57 000 тонн дизельного топлива.

Другой танкер, попавший под санкции - Astoria под российским флагом – 1 августа принял на борт в Ульсане около 11 000 тонн топлива. Заявив пунктом назначения Японию, судно фактически направилось во Владивосток.

Третий танкер, попавший под санкции, – Chongchon – не заходил в порт. В начале августа на рейде у южнокорейского порта Йосу он принял около 26 000 тонн топлива с танкера Celeste I (на который санкции не распространяются), после чего направился во Владивосток, хотя пунктом назначения был заявлен Сингапур.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в августе Россия импортировала морским путем 368 000 тонн нефтепродуктов, что более чем в семь раз превышает показатель предыдущего месяца и является максимальным месячным объемом с начала полномасштабного вторжения в Украину. На долю Южной Кореи пришлось 112 000 тонн (или 31%) от этого объема; по этому показателю она уступила лишь Индии.

Резкий рост объемов отгрузки в южнокорейских портах начался в июле – как раз в то время, когда президент страны Ли Джэ Мён на саммите НАТО в Турции пообещал выделить 100 млн долларов на восстановление Украины.

Южная Корея и Украина

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский объявил на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне РФ.

В ответ Сеул обвинил Киев в нарушении соглашения о конфиденциальности передачи военнопленных, тогда как украинские официальные лица заявили, что подобного соглашения не существовало.

Сеул вызвал посла Украины и потребовал официальных извинений.

Вас также могут заинтересовать новости: