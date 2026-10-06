Дроны атаковали Москву и область, горит крупнейшая нефтебаза в регионе (видео)

ЛПДС "Володарская" напрямую связана с ключевыми аэропортами Московского узла.

На Москву и область ночью летели сотни беспилотников, в сети публикуют кадры с пролетами БПЛА и работой ПВО.

"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

После атаки в сети стали появляться кадры с пожаром. Первоначально в сети писали, что горит Московский НПЗ.

Видео дня

Однако, как пишет тг-канал ASTRA, анализ опубликованных кадров показал, что один из пожаров произошел в селе Константиново Раменского городского округа Московской области, а источник возгорания расположен на территории Линейной производственно-диспетчерской станции "Володарская".

По сообщениям местных жителей, горят два резервуара.

ЛПДС "Володарская" – это самая крупная нефтебаза Московского региона. Здесь есть возможность раздельно хранить и транспортировать по трубопроводам автобензины, авиационное и дизельное топливо. Товарооборот насчитывает 3 млн тонн нефтепродуктов в год.

Сырьё поступает с Московского и Рязанского НПЗ, станция напрямую связана с ключевыми аэропортами Московского узла - Внуково, Домодедово, Шереметьево).

Атаки на Москву - предыдущие удары

В ночь на 20 сентября беспилотники массированно атаковали Москву и Московскую область. В результате вспыхнули масштабные пожары на территории логистического технопарка "Софьино" и на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне - одном из крупнейших в регионе.

Позже стало известно, что Московский НПЗ в Капотне приостановил переработку нефти после атаки. Отмечается, что в результате пожара были повреждены обе установки первичной переработки – АВТ-6 и "Евро+".

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