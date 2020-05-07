"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам": страны Балтии осудили советский режим

После Второй мировой войны на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, отмечают президенты Литвы, Латвии и Эстонии.

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Латвии Эгилса Левитса, Литвы Гитанаса Науседы и Эстонии Керсти Кальюлайд, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза", - говорится в заявлении.

"Два безжалостных диктатора - Гитлер и Сталин - разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско-германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию", - отмечается в нем.

Читайте такжеBloomberg: Путин держит в тайне преступления Сталина в битве против Запада за память Второй мировой войны

В заявлении отмечается, что центральная и восточная части Европы почти полвека оставались под властью коммунистических режимов. Советский Союз использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения Балтийских стран.

Балтийские лидеры также предостерегли от искажения исторических событий.

"Сегодня наши страны являются неотъемлемой частью Европейского союза и НАТО. Однако нельзя забывать трагические уроки прошлого. Мы подчеркиваем важное значение установления истины и справедливости. Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее эстонский парламент осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.