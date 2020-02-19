Парламент Эстонии осудил российскую интерпретацию Второй мировой

Принятая резолюция осуждает, в частности, пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы.

Эстонский парламент осудил российскую интерпретацию исторических событий, предшествовавших Второй мировой войне.

Резолюцию "Об исторической памяти и подделке истории" одобрил парламент, передает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Документ осуждает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, за подписанием которых наступила оккупация Прибалтики и раздел Польши двумя тоталитарными режимами, что стало важной предпосылкой начала Второй мировой войны».

Кроме того, осуждаются «попытки российской власти переписать историю, отрицая роль СССР как друга, как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии».

В то же время эстонский парламент поддержал Польшу и другие европейские страны, которых в России в последнее время относят к виновникам Второй мировой.

Ранее спор на историческую тематику обострилась между Варшавой и Москвой: во время пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что Польша "сама приняла участие в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

Позже он также заявил, что посол Польши в нацистской Германии Юзеф Липский поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя", - сказал Путин. После этого в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Польша "в резкой форме" высказала "свои возражения в связи с ошибочными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", - уверен он.

В Польше агрессорами считают как нацистскую Германию, так и большевистский СССР - согласно пакту Молотова-Риббентропа и секретного протокола о разделе Польши. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.