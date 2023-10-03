Всего 4 министра не смогли присутствовать на заседании.

В Киеве состоялось неформальное заседание Совета ЕС, которое главный дипломат блока Жозеп Боррель назвал свидетельством четких обязательств ЕС перед Украиной и продолжения поддержки Киева во всех измерениях.

Однако не все 27 министров иностранных дел стран-членов ЕС попали на это заседание. В частности, венгерский глава МИД Петер Сийярто отказался от участия, главы МИД Латвии и Польши Кришьянис Кариньш и Збигнев Рау пропустили заседание из-за того, что заболели коронавирусом.

А главный шведский дипломат Тобиас Бильстрем, как пишет австрийская газета Die Presse со ссылкой на источники в дипломатических кругах, не приехал, поскольку его не пропустили на польско-украинской границе – из-за отсутствия паспорта. Утверждают, что министр забыл свой документ.

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Заседание Совета ЕС в Киеве - что известно

2 октября в Киеве стартовало заседание Совет ЕС по иностранным делам. К встрече присоединились министры и заместители министров иностранных дел из стран-членов блока. Примечательно, что это первая такая встреча, состоявшаяся в стране за пределами Евросоюза.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам заявил, что эта встреча предоставила лучшее понимание ситуации с безопасностью, в которой сейчас находится Украина.

После встречи Боррель рассказал, какую самую сильную гарантию безопасности может получить Украина от ЕС.

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