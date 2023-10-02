Мировое сообщество должно объединяться и больше работать в ответ на преступные действия Путина.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин показал истинную природу войны против Украины (так называемой "специальной военной операции") и расширяет преступные действия во всем мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

Боррель сказал, что заседание Совета ЕС в Киеве является историческим, потому что впервые такая встреча состоялась за пределами стран-членов ЕС на территории страны-кандидата на вступление. Также впервые такая встреча состоялась на территории воюющей страны.

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"Приехав в Киев, министры иностранных дел Европейского Союза послали твердый сигнал солидарности и поддержки для Украины перед лицом этой несправедливой и незаконной войны", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС добавил, что еще до проведения Совета ЕС посетил Одессу и Киев, чтобы встретиться с украинцами и узнать об их повседневной жизни, и чтобы воочию увидеть жестокую и нечеловеческую природу агрессии президента РФ Владимира Путина против Украины.

"Нанесение ударов по церквям, культурному наследию, портам, которые поддерживают доставку продовольствия к голодным людям во всем мире - это говорит много о настоящем лице так называемой "специальной военной операции" (так в России называют захватническую войну против Украины - УНИАН), которую Путин осуществляет против народа Украины, который сопротивляется с чрезвычайным мужеством", - сказал Боррель.

"Россия делает оружием голод и энергоносители. Делая это, Россия расширяет свое преступление во всем мире, что бьет по наиболее уязвимым людям в Африке и Азии и лишает их пищи. Это следствие морского блокирования", - добавил Боррель.

Он отметил, что это не утверждение европейцев, а восприятие действий России во многих странах.

"Кажется, что Россия настроена продолжать свои незаконные действия с нарушением международного права и порядка, основанного на правилах, а также испытывать глобальную дипломатию. Это означает, что мы должны больше работать вместе", - сказал Боррель.

Появляются все новые доказательства зверств россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, эксперты Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявили, что продолжают находить многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных вооруженными силами РФ на территории Украины. Комиссия задокументировала нападения с применением взрывного оружия на жилые дома, медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады, которые привели к жертвам среди мирных людей, повреждению или уничтожению ключевых объектов, а также перебоям в предоставлении основных услуг и продуктов.

Расследование комиссии в Херсоне и Запорожье свидетельствуют о широком и систематическом применении пыток оккупантами против людей, обвиненных в том, что они являются информаторами ВСУ. В некоторых случаях пытки были настолько жестокими, что приводили к смерти.

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