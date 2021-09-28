Маск превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов — до $197,7 млрд — из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Как сообщили в Forbes, Илон Маск стал третьим человеком в мире, состояние которого когда-либо превышало 200 миллиардов долларов.

Первым этой отметки в августе 2020 года достиг Джефф Безос. А в августе 2021-го это удалось и президенту компании Louis Vuitton Бернару Арно.

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Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

Следующими в рейтинге являются Бернар Арно с капиталом в 175,7 млрд долларов и акционер компании Microsoft Билл Гейтс — 131 млрд долларов.

Отметим, что Ринат Ахметов в рейтинге Forbes сейчас занимает 376 строчку с состоянием в 7,3 миллиарда долларов. Следующие украинцы за ним — Виктор Пинчук (2,5 млрд), Константин Жеваго (2,2 млрд) и Игорь Коломойский (1,8 млрд).

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что Илон Маск снова холостяк – изобретатель разошелся с певицей Граймз.

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Автор: Виктория Гордиенко