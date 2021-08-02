После падения акций Amazon состояние основателя компании составило 192,4 млрд.

Джефф Безос, который недавно покинул кресло директора Amazon, лишился статуса богатейшего человека в мире. Теперь он по праву принадлежит владельцу компании люксовых брендов LVMH Бернару Арно.

Обновленный список миллиардеров был опубликован на сайте Forbes.

Безос опустился на вторую строчку рейтинга 30 июля, когда из-за обвала акций Amazon его состояние снизилось на 13,9 млрд долларов — до 192,4 млрд.

Арно в этот день тоже потерял деньги, но значительно меньше - 2,9 млрд долларов. По итогам дня его капитал оценивали в 192,9 млрд долларов.

А 1 августа Арно закрепил свое преимущество, став богаче на 1,9 млрд. Теперь его состояние составляет 194,4 млрд долларов. У Безоса в этот день ничего не изменилось.

Читайте такжеСостояние Маска с начала недели упало более чем на $20 миллиардовПо состоянию на сегодняшний день в топ-5 богатейших людей планеты также входят основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (179,4 млрд долларов), сооснователь Microsoft Билл Гейтс (131,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг (128,2 млрд).

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце Джефф Безос установил рекорд среди богачей — на фоне подорожания акций Amazon его состояние достигло отметки в 211 млрд долларов.

А в июне журналисты опубликовали расследование, в котором выяснилось, что за последние 15 лет они заплатили гораздо меньше налогов, чем должны были.

Автор: Станислав Кожемякин