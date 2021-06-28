На снимке Мэй Маск держит новорожденного Илона.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск 28 июня отмечает свое 50-летие.

По этому случаю его мать – 73-летняя канадско-южноафриканская модель Мэй Маск – опубликовала трогательное фото, на котором она держит на руках новорожденного сына.

Снимок появился в ее Instagram.

«С днем рождения, Илон! Спасибо за этот чудесный день 50 лет назад. Ты принес мне огромную радость. Много любви!» – говорится в подписи к фото.

Илон Маск: интересные факты из биографии бизнесмена

Читайте такжеИлон Маск стал самым богатым человеком в миреИлон Маск родился 28 июня 1971 года и вырос в Претории (ЮАР) в семье инженера Эррола Маска и его жены, модели Мэй Маск.

У Илона есть младший брат Кимбал и младшая сестра Тоска.

Мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности.

В школе Илон часто подвергался насилию со стороны сверстников.

В возрасте десяти лет Илон получил в подарок свой первый компьютер Commodore VIC-20 и научился на нем программировать.

В 18 лет поступил в университет Куинс в Кингстоне, где обучался с 1989 по 1991 год.

Потом Маск перевелся в Пенсильванский университет, чтобы изучать бизнес и физику. Получил степени бакалавра экономики и бакалавра физики.

В 1995 году поступил в Стэнфордский университет, чтобы получить PhD по прикладной физике и материаловедению. Однако его поступление совпало с интернет-бумом, и он покинул Стэнфорд всего через два дня, чтобы принять в нём участие, основав свою первую компанию, Zip2 Corporation.

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Автор: Катерина Шварц