Оппозиционеры утверждают, что гарантируют Пашиняну физическую безопасность.

В центре столицы Армении Ереване в субботу состоялась самая большая акция протеста против подписанного с Азербайджаном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Читайте такжеВ Ереване сотни протестующих требовали отставки премьер-министра (видео)Как сообщает "Немецкая волна", митингующие также требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В митинге, по разным оценкам, приняли участие от десяти до нескольких десятков тысяч человек.

Сначала участники акции собрались в центре на Площади Свободы, а затем направились к дому Пашиняна. Там представитель оппозиции заявил, что у Пашиняна есть время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку. В противном случае они обещают начать акции гражданского неповиновения.

События в Армении: детали

ранее на этой неделе по результатам заседания совета 16 оппозиционных партий Армении была достигнута договоренность выдвинуть на пост премьер-министра временного переходного правительства Вазгена Манукяна, который был первым премьером страны в 1990-1991 годах. Во времена первой войны в Нагорном Карабахе он исполнял обязанности министра обороны Армении.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября, сразу после того, как премьер-министр Пашинян объявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и подписании соглашения с Азербайджаном и Россией.

За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания соглашения, а вдоль линии столкновения разместится «миротворческая миссия» России.

Оппозиция требуетотставки Пашиняна и денонсации соглашения. 12 ноября были задержаны более 10 лидеров оппозиции в рамках уголовного дела об организации и проведении массовых собраний в нарушение закона.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики». За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

«Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что «НКР» должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признания территории частью Азербайджана.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Тамара Отовская