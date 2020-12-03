В результате боевых действий в Нагорном Карабахе количество погибших азербайджанских военных составило 2 тыс. 783 человека.
Еще более 100 военных пропали без вести, передает BBC со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Помимо этого, 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении.
Отмечается, что в течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.
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Армянские силы потеряли 2718 человек, по последним данным минздрава Армении. Опознание тел продолжается в обеих странах.
Мирное соглашение по Карабаху: что известно
- Утром 27 сентября Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- 10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
- В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
- Жители Еревана, протестующие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
Нагорный Карабах: история конфликта
Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.
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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.
В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.
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