Ранее Минобороны Азербайджана не раскрывало число своих потерь в Нагорном Карабахе.

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе количество погибших азербайджанских военных составило 2 тыс. 783 человека.

Еще более 100 военных пропали без вести, передает BBC со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Помимо этого, 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении.

Отмечается, что в течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.

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Армянские силы потеряли 2718 человек, по последним данным минздрава Армении. Опознание тел продолжается в обеих странах.

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Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджанской ССР, провозгласила независимость в сентябре 1991 года. Азербайджан не признал автономию НКР. Согласно административно-территориальному делению республики, территория, которую контролирует НКР, является частью Азербайджана. Международное сообщество не признало референдум.

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В 1991-1994 годах в районе развернулись полномасштабные военные действия. Армения поддержала Нагорный Карабах в конфликте с Азербайджаном. В 1994 году между Арменией и НКР с одной стороны и Азербайджаном с другой был заключен Бишкекский протокол о прекращении огня. Однако у линии соприкосновения продолжились вооруженные конфликты.

В апреле 2016 года ситуация обострилась, когда Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Тогда в результате стрельбы на границе погибли по меньшей мере несколько десятков человек.

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Автор: Александр Топчий