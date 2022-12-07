Режим Лукашенко хочет внести правки в Уголовный кодекс.

В Беларуси для чиновников и военнослужащих хотят ввести смертную казнь за "госизмену".

Палата представителей по национальной безопасности Республики Беларуси подала на рассмотрение депутатам законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", которым предлагают "предусмотреть возможность применения исключительной меры в виде смертной казни за измену государству, которое совершено лицом на государственной должности, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего".

В законопроекте также говорится о денежных наказаниях и об аресте людей на срок от 10 до 20 суток.

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Напомним, в мае самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают смертную казнь за покушение на совершение теракта.

Режим беларуского диктатора Лукашенко

В 1994 году Лукашенко пришел к власти и с тех пор не покидал кресло президента Беларуси.

Узурпатор не на шутку испугался после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Лукашенко приказал сменить своего повара, охрану и обслугу.

Напомним, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко прогнозировал, что режим Лукашенко падет до конца 2022 года.