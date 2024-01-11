Адвокаты и эксперты ООН призывают отказаться от применения этого метода.

Суд штата Алабама (США) разрешил казнить заключенного с помощью азота. Вероятно, приговор реализуют в конце этого января. Это станет первой в стране казнью с использованием этого метода.

Как сообщает NBC, федеральный судья разрешил казнить азотом заключенного Кеннета Юджина Смита. Его адвокаты заявили, что штат Алабама пытается сделать его "подопытным" для тестирования этого метода.

Защита подаст апелляцию и не даст других комментариев. Целесообразность такой казни может рассматривать Верховный суд США.

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Как отмечает издание, 58-летний Смит был одним из двух мужчин, осужденных за заказное убийство жены проповедника в 1988 году. Он и еще один обвиняемый получили по 1000 долларов за убийство Элизабет Сеннетт. Заказчиком был ее муж. Он хотел получить страховую выплату, чтобы расквитаться с долгами.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл приветствовал решение суда, заявив, что оно приближает штат к "привлечению Кеннета Смита к ответственности за ужасное убийство по заказу". Заключенный избежал казни более 35 лет.

Казнь азотом - что известно о методе

Метод казни азотом предполагает установку на нос и рот Смита маски типа респиратора, которая заменит воздух на газ, что приведет к его смерти от недостатка кислорода. Азотная гипоксия была разрешена Штатами Алабама, Миссисипи и Оклахома. Однако ни один из Штатов пока ее не применял.

Защита Смита заявляет, что этот метод нарушает конституционный запрет на жестокое и необычное наказание. В ОНН призывали власти США остановить запланированную казнь азотным методом. Эксперты заявили, что непроверенный метод может привести к "жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или даже пыткам".

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