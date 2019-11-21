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В Британии определили слово 2019 года

16:27, 21 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается на странице словаря в Twitter.

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Климатическое ЧП - означает "ситуацию, в которой нужно срочно принять меры для уменьшения или прекращения изменения климата и избежания потенциально необратимого ущерба окружающей среде вследствие этого".

Специалисты словаря отметили резкий рост количества случаев употребления этого выражения в 2019 году. Так, согласно графику Оксфордского словаря, в сентябре 2018 года словосочетание climate emergency практически не употреблялось, однако в этом же месяце 2019 года его использовали более 6 тыс. раз.

Как сообщал УНИАН, Оксфордский словарь назвал словом 2018 года "toxic" ("токсичный"). Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали словом года "single use" ("одноразовый").

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Теги: #климат#слово года