Слив из чата Signal: главные советники Трампа предложили уволить Уолтца, - Politico

Некоторые чиновники ждут удобного момента для его увольнения, а источники прогнозируют, что это произойдет уже вскоре.

Скандал с утечкой сверхсекретных данных об ударах США по Йемену из чата Signal получил продолжение. В среду вечером вице-президент Джей Ди Вэнс, глава аппарата Сьюзи Уайлс и высокопоставленный чиновник Серджио Гор предложили президенту Дональду Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уотлца, пишет Politico со ссылкой на источники.

Президент признал ошибку Уотлца, но решил оставить его в должности, чтобы не дать повод для дискуссий СМИ и демократам.

"Они не хотят скальпировать прессу", - сказал собеседник из Белого дома.

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Несмотря на внутреннее недовольство, через пять дней после публикации The Atlantic Уотлц оставался в должности. Некоторые чиновники ждут удобного момента для его увольнения.

"Он уйдет через несколько недель", - прогнозирует источник.

Вэнс в пятницу привлек Уотлца к поездке в Гренландию. "Если вы думаете, что заставите президента уволить кого-то, то нет", - заявил он.

Скандал постепенно утихает, а фокус смещается на тарифы Трампа и выборы. Однако в Белом доме считают, что Уотлц потерял доверие. Его отказ брать ответственность за инцидент вызвал дополнительное возмущение.

Некоторые чиновники разочарованы, что Уотлц не предложил отставку. Один из источников заявил:

"Когда ты становишься проблемой для руководителя, ты уходишь".

Считается, что Уотлц слишком амбициозен, пытается навязать себя Трампу и не проявляет должного уважения к Уайлс.

В 2017 году Трамп поддался давлению и уволил Майкла Флинна, о чем впоследствии сожалел. На этот раз он избегает повторения ошибки, но Уотлц остается под угрозой. "Его сверхспособность - не реагировать на прессу. Но в следующий раз это его может не спасти", - говорит источник.

Скандал с секретным чатом руководителей США в Signal

Как писал УНИАН, недавно в США разгорелся скандал, связанный со случайным добавлением журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный групповой чат в мессенджере Signal. В этом чате высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа обсуждали детали военных ударов по йеменским повстанцам-хуситам. Среди участников чата были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Гегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие ключевые фигуры. Они обсуждали конкретные детали операции, включая типы вооружения, цели и время атак.

После того, как The Atlantic опубликовал выдержки из переговоров в чате, администрацию Трампа накрыло волной критики за использование несертифицированных мессенджеров для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности. Демократы и эксперты по безопасности выразили обеспокоенность относительно возможной утечки секретной информации и нарушения протоколов безопасности.

Министр обороны Пит Гегсет отрицал, что в чате обсуждались засекреченные данные, утверждая, что критические детали, такие как имена и точные локации, были опущены. Президент Трамп назвал инцидент "незначительным сбоем" и выразил доверие к своим советникам, несмотря на призывы к отставке некоторых чиновников.

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