Министерство юстиции США уже работает над тем, чтобы отследить и сохранить тексты сообщений за этот период.

Федеральный судья Джеймс Боусберг обязал ключевые ведомства администрации президента США Дональда Трампа сохранить сообщения в скандальном чате Signal в период с 11 по 15 марта. Речь идет о сообщениях с обсуждением ударов по хуситам, сообщают CNN и The New York Times.

Судья принял это решение по иску о сохранении информации, поданному после того, как стало известно, что топ-чиновники США обсуждали военные планы по Йемену в Signal.

Министерство юстиции США заявило, что администрация уже работает над тем, чтобы отследить и сохранить тексты сообщений за этот период.

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По данным СМИ, решение суда касается высших должностных лиц администрации Трампа, в том числе советника президента по национальной безопасности Майка Уолтца, министра обороны Пита Хегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Скандал с секретным чатом руководителей США в Signal

Как писал УНИАН, недавно в США разгорелся скандал, связанный со случайным добавлением журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный групповой чат в мессенджере Signal. В этом чате высокопоставленные чиновники администрации президента Дональда Трампа обсуждали детали военных ударов по йеменским повстанцам-хуситам. Среди участников чата были вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие ключевые фигуры. Они обсуждали конкретные детали операции, включая типы вооружения, цели и время атак.

После того, как The Atlantic опубликовал выдержки из переговоров в чате, администрацию Трампа накрыло волной критики за использование несертифицированных мессенджеров для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности. Демократы и эксперты по безопасности выразили обеспокоенность относительно возможной утечки секретной информации и нарушения протоколов безопасности.

Министр обороны Пит Хегсет отрицал, что в чате обсуждались засекреченные данные, утверждая, что критические детали, такие как имена и точные локации, были опущены. Президент Трамп назвал инцидент "незначительным сбоем" и выразил доверие к своим советникам, несмотря на призывы к отставке некоторых чиновников.

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