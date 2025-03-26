Журналист пошел еще дальше и продемонстрировал информацию, которая может быть "чувствительной".

Atlantic опубликовал полный чат в Signal, который был создан среди высокопоставленных чиновников нацбезопасности США для подготовки ударов по Йемену.

Из него следует, что министр обороны США Пит Хегсет передал точное время вылетов военных самолетов и момент сброса бомб – еще до того, как пилоты, выполнявшие удары по хуситам Йемена, поднялись в воздух, пишет Associated Press.

Этот "слив" произошел на фоне двух напряженных дней, в течение которых руководители разведывательных и оборонных ведомств администрации президента США Дональда Трампа пытались объяснить, как данные, которые, по словам бывших и действующих американских чиновников, должны были быть засекречены, оказались в незасекреченном чате Signal.

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В этом чате также был и главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг, которого добавили по ошибке. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт, в свою очередь, заявила, что в чат не загружалась никакая засекреченная информация.

Ключевой военной "фигуры" не было в чате

Этот чат также примечателен тем, что в нем не было председателя Объединенного комитета начальников штабов, единственного военного представителя в комитете высшего уровня Адмирал Кристофер Грэди — адмирала Кристофера Грэди, который временно занимает этот пост после увольнения генерала Кью Брауна-младшего.

Советник по национальной безопасности Майк Уолтц был уполномочен решать, включать ли председателя ОКНШ в обсуждения комитета высшего уровня, основываясь на политической значимости участников, необходимости секретности, потребностях в персонале и других факторах.

Пентагон отказался комментировать ситуацию, и пока неясно, почему Грэди, являясь главным военным советником президента, не был включен в обсуждение военных ударов.

Хегсет отказывается отвечать

Хегсет отказался говорить, публиковал ли он в Signal засекреченные сведения. Сейчас он находится в поездке по Индо-Тихоокеанскому региону и лишь пренебрежительно ответил на вопросы журналистов, заявив, что он "не раскрывал военные планы", пишет СМИ.

Директор Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщили членам Сенатского комитета по разведке, что решение о засекреченности данных, размещенных в Signal, остается за самим Хегсетом.

Что еще было опубликовано изданием Atlantic

Содержимое слитого чата потрясает своей точностью. Обычно такое хранится в строгом секрете ради безопасности военных операций.

Пентагон и Белый дом пытаются сместить внимание на Голдберга и Atlantic. Однако журнал неоднократно обращался в Белый дом до и после публикации, чтобы уточнить контекст и убедиться, что обнародование переписки не нанесет ущерба. По словам Голдберга, Левитт признала, что часть информации является чувствительной, и заявила, что Белый дом предпочел бы, чтобы ее не публиковали.

Однако Хегсет писал в чате подробные данные о предстоящем ударе, используя военную терминологию и указывая точное время "окна удара", местонахождение "цели", последовательность атаки и перечень задействованных самолетов и вооружений.

Atlantic опубликовало скриншоты того, что он писал:

12:15 (по Североамериканскому восточному времени — EST) – Вылет F-18 (первая ударная группа)

– Вылет F-18 (первая ударная группа) 13:45 – Начало "условного" окна удара F-18 (цель находится на месте, поэтому все должно быть вовремя – также вылет дронов MQ-9)

– Начало "условного" окна удара F-18 (цель находится на месте, поэтому все должно быть вовремя – также вылет дронов MQ-9) 14:10 – Вылет дополнительных F-18 (вторая ударная группа)

– Вылет дополнительных F-18 (вторая ударная группа) 14:15 – Дроны на цели (в это время точно будут сброшены первые бомбы)

– Дроны на цели (в это время точно будут сброшены первые бомбы) 15:36 – Второй удар F-18, а также запуск первых морских крылатых ракет Tomahawk

Что еще известно об этом скандале

Ранее УНИАН сообщал, что Уолтц взял на себя ответственность за слив сверхсекретной информации. "Это стыдно, да. Мы совершили ошибку, мы движемся вперед", - сказал он.

Кроме того, в Politico раскрыли, как на самом деле отреагировал Трамп. Сообщается, что он был в ярости. При этом, не из-за того факта, что в сверхсекретный чат попал кто-то "лишний". А из-за того, что у Уолтца оказался записанным номер Голдберга.

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