Рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

Крупнейшие компании, в числе которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global заявили о намерении прекратить покупать рекламу на платформе X.

Как сообщает The Washington Post, данное решение было принято после скандалов, связанных с антисемитизмом. Отмечается, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

Компания Apple отказалась от рекламы на платформе, что стало особенно большой потерей для X, поскольку технологический гигант принес соцсети Маска 50 млн долл дохода в первом квартале 2022 года.

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Представители Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount подтвердили, что приостановили размещение рекламы на платформе.

В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

После публикации отчета IBM заявила, что прекращает рекламу на X. В своем заявлении технологическая компания отметила, что имеет "нулевую толерантность к языку ненависти и дискриминации".

Как говорится в материале, сам Илон Маск вызвал возмущение, поддержав твит пользователя, который распространял антисемитские утверждения. В своем комментарии Маск написал, что пользователь "сказал истинную правду". В твите пользователя говорилось о том, что евреи распространяют ненависть к белым людям и хотят наполнить страну небелыми людьми, чтобы вытеснить белое население.

Социальная сеть Х

В сентябре 2023 года сообщалось о том, что Илон Маск планирует сделать социальную сеть Х платной. В сентябре 2023 года платформа насчитывала 550 миллионов активных пользователей в месяц, которые ежедневно создают 100-200 миллионов постов.

Маск заявил, что переход на ежемесячную оплату за использование X - единственный способ решить проблему с ботами. Однако конкретную сумму и сроки нововведения бизнесмен не назвал.

Программа подписки X (ранее Twitter Blue), теперь называется X Blue, благодаря ребрендингу Маска. Она стоит от 8 долларов в месяц.

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