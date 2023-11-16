Миллиардер поссорился с активистами, борющимися против антисемитизма.

Американский бизнесмен Илон Маск подвергается критике из-за своих противоречивых заявлений о проеврейских активистах. Очередной такой твит он опубликовал сегодня.

Издание Bloomberg отмечает, что Маска неоднократно критиковали за продвижение на страницах Twitter контента, который нападает на евреев. В ответ этого Маск обвиняет еврейских активистов в нападках на его бизнес.

Так, в сентябре Маск обвинил Антидефамационную Лигу (организация, борющаяся против антисемитизма) в падении доходов своей соцсети. По его словам, продажи рекламы упали на 60% "главным образом из-за давления на рекламодателей", которое оказывает Лига. Таким давлением Маск считает заявления Лиги о том, что в Twitter стало значительно больше экстремистского контента с тех пор, как соцсеть приобрел Маск.

Видео дня

Сам Маск утверждает, что он выступает "за свободу слова", но против антисемитизма "любого рода". При этом Маск обвинил лигу в пропаганде расизма к белым людям.

"Я глубоко оскорблен сообщениями Лиги и любых других групп, которые де-факто пропагандируют антибелый расизм, антиазиатский расизм или любой расизм", – написал он в Твиттере сегодня.

Другие скандалы с Илоном Маском

Как писал УНИАН, на днях Илон Маск в одном из интервью высказал мнение, что Украина должна немедленно пойти на переговоры с Россией, чтобы солдаты больше не погибали. При этом он заявил, что российским солдатам надо посочувствовать в той же мере, что и украинским, ведь они, по его мнению, оказались на фронте против собственной воли.

Также мы рассказывали, как Илон Маск публично поссорился с руководителем Википедии, обвинив его в расстрате денег, полученных в качестве пожертвований в поддержку проекта. Также Маск пообещал дать Википедии миллиард долларов, если ему позволят переименовать ее в бранное слово.

Вас также могут заинтересовать новости: