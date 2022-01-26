Туристы случайно привезли из Коста-Рики скорпиона в одном из своих чемоданов.
Об инциденте пишет Daily Mirror.
Безбилетного пассажира обнаружила семья из английского города Уинчестер спустя 10 дней после возвращения из отпуска. Скорпион вылез из чемодана и начал обследовать новый дом, добравшись до кухни.
Британцы обратились в общество защиты животных с просьбой забрать скорпиона.
"Сейчас он в безопасности и находится под присмотром специалистов", – отметил один из волонтеров.
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