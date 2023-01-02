Некоторые немецкие политики называют неудачный ролик очередным свидетельством того, что министр должна уйти в отставку.

Новогодняя речь министра обороны Германии Кристины Ламбрехт спровоцировала волну возмущения и критику со стороны немецких политиков.

1 января Ламбрехт опубликовала в соцсетях новогоднее видеообращение, в котором затронула тему войны в Украине. Стоя у станции берлинского метро Франкфуртер-Тор Ламбрехт сказала, что "посреди Европы бушует война". Продолжая, она отметила, что этот год принес много особых впечатлений.

"Много, много встреч с интересными, замечательными людьми. Я хотела бы сердечно поблагодарить за это", – добавила она.

На видео трудно разобрать слова министра, поскольку на фоне слышны взрывы салютов.

В подписи к видео министр написала: "Желаю всем нам хорошего начала здорового, счастливого и, надеюсь, более мирного 2023 года". Примечательно, что комментарии к ролику закрыты.

Новогодняя речь Кристине Ламбрехт-реакция политиков Германии

Ролик Ламбрехт раскритиковали как непрофессиональный и записанный на скорую руку. Политики из Христианско-демократического союза (ХДС) Германии заявляют, что это видео – еще одно доказательство того, что Ламбрехт не подходит на пост министра обороны.

Подчеркивают, в частности, что было бестактным записывать видео с упоминаниями о войне на фоне взрывов.

"Речь о войне на фоне новогодних петард лишь увенчивает серию ее конфузов. Поэтому каждая дополнительная минута, которую федеральный канцлер держится за этого министра, и тем самым еще больше вредит репутации нашей страны, – на его совести", – написала в Twitter парламентарий от Христианско-демократического союза (ХДС), эксперт по вопросам обороны Серап Гюлер.

Саксонский политик Пауль Шефер также акцентировал в Twitter, что "с громом новогодних ракет на заднем плане она рассказывает что-то о войне в Европе и замечательных встречах, которые у нее были в 2022 году".

Как пишет DPA, в министерстве обороны осторожно отметили, что это частное видео, для которого не использовали ресурсы ведомства, и заявили, что причин комментировать его нет. Также от критики воздержались в комитете Бундестага по вопросам обороны, пишет Spiegel.

"Новогоднее видео, о котором идет речь – дело министра и его коммуникационного персонала. Лично я считаю его неудачным. Я не хочу говорить больше", – заявила председатель комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Что известно о Кристине Ламбрехт

Кристина Ламбрехт представляет Социал-демократическую партию Германии, одну из двух из самых массовых и влиятельных (наряду с ХДС) политсил страны.

С 2001 по 2013 годы Ламбрехт была заместителем председателя фракции СДП, а с декабря 2013 года по сентябрь 2017 года – первым главой фракции СДП в Бундестаге.

С марта 2018 года по июнь 2019 года была парламентским госсекретарем при министре финансов. С 27 июня 2019 года по 7 декабря 2021 года была министром юстиции и защиты прав потребителей в четвертом и последнем правительстве бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

8 декабря 2021 года по предложению нового канцлера Олафа Шольца Ламбрехт назначили федеральным министром обороны.

Во время ее председательства в Министерстве обороны ведомство сталкивается с критикой из-за недостатка боеприпасов и проблем с их заказом. Эти проблемы обострились в связи с войной в Украине.

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