Он отметил, что это решение стало бы историческим.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию передать Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Глава государства напомнил, что немецкий Бундестаг проголосовал за резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

"Это решение для справедливости, для правды. И это очень важный сигнал многим другим странам мира, что российскому реваншизму не удастся переписать историю", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "еще бы одно решение Германии, которое, безусловно, станет историческим, - передать Украине систему Patriot, - и господину канцлеру Шольцу, как и всему поколению современных немецких политиков, будут благодарны все поколения украинцев".

ЗРК Patriot для Украины: что известно

После того, как 15 ноября якобы ракеты украинской ПВО упали в Польше министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Германия предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство.

В НАТО на это заявили, что такое решение Германия может принять без дополнительных консультаций, не дожидаясь ответа альянса.

Президент Владимир Зеленский ранее обратился к Соединенным штатам Америки с просьбой предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams и авиацию.