Отмечается, что исламистов требуют дополнительные гарантии.

Перемирие между Израилем и террористической группировкой "Исламский джихад" откладывается. Режим прекращения огня должен был начаться сегодня в 20:00.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что перемирие в секторе Газа откладывается из-за требования исламистов. Они хотят, чтобы Египет предоставил дополнительные гарантии.

По данным издания, исламисты хотят добиться от Израиля освобождения арестованных членов организации и прекращения ударов по своим позициям.

Обострение в секторе Газа - что известно

5 августа армия Израиля начала военную операцию против "Исламского джихада" в секторе Газа. Нанесено несколько ударов. В этот же день "Исламский джихад" ударил по Израилю в ответ на удары по Газе. Было выпущено около 50 ракет.

Конфликту предшествовал арест лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Палестинцы угрожали Израилю ответными атаками за этот арест. За несколько часов до начала операции министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что армия примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

Во время ударов по Газе был ликвидирован Халед Мансура, командир группировки на юге сектора Газа. 6 августа Израиль начал мобилизацию резервистов.

Вас также могут заинтересовать новости: