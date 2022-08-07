Новая операция армии Израиля началась 5 августа.

Египетские посредники предложили перемирие в Газе. Стороны согласились.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на неназванные источники и источники в египетской службе безопасности.

Так, египетская сторона предложила перемирие с 19:00 7 августа по Гринвичу (21:00 по киевскому времени).

Израиль и палестинские боевики договорились о перемирии в Газе при посредничестве Каира.

Al Jazeera также сообщает, что Египет намерен официально объявить о соглашении о прекращении огня.

При этом сообщается, что оно будет включать уступки Израиля по уменьшению нехватки топлива в секторе Газа.

Обострение в секторе Газа: что стоит знать

5 августа 2022 года армия Израиля начала военную операцию против "Исламского джихада" в секторе Газа. Нанесено несколько ударов.

В тот же день, 5 августа, "Исламский джихад" ударил по Израилю в ответ на удары по Газе. Было выпущено около 50 ракет.

Конфликту предшествовал арест лидера "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Палестинцы угрожали Израилю ответными атаками за этот арест. За несколько часов до начала операции министр обороны Бени Ганц обратился к палестинскому "Исламскому джихаду" с предупреждением о том, что армия примет меры, если террористы не откажутся от планов дальнейших нападений на Израиль.

Во время ударов по Газе был ликвидирован Халед Мансура, командир группировки на юге сектора Газа.

6 августа Израиль начал мобилизацию резервистов.

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