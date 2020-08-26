Режим Лукашенко давит на членов штаба оппозиции, один из них вынужден покинуть Беларусь - правозащитник

Бизнесмен Воронин, вошедший в состав Координационный совет в Брестской области, выехал после обысков на своем предприятии и в доме родителей из-за якобы "неуплаты им налогов и сокрытие доходов в особо крупном размере".

Власти Беларуси продолжают давить на членов Координационного совета оппозиции, один из них был вынужден покинуть страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель белорусского правозащитного центра "Вясна" Сергей Сис.

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"В то же время продолжается преследование членов президиума Координационного совета. Практически каждый день проходят их допросы в Следственном комитете. Сегодня, как известно, на допросе была лауреатка Нобелевской премии Светлана Алексиевич, которая отказалась свидетельствовать против себя... На завтра вызывают Марию Колесникову, так что практически весь президиум уже была на допросе в СК", - отметил он.

Сис рассказал, что один из членов Координационного совета был вынужден уехать из Беларуси и просить убежища в другой стране.

Им оказался бизнесмен Андрей Воронин, вошедший в состав Координационного совета в Брестской области.

Как сообщил Воронин в Facebook, правоохранители опечатали его мастерскую по изготовлению мебели со всеми станками, материалом и изделиями.

Кроме того, по его словам, силовики приходили с обыском и в дом его родителей и членов его команды, которых допрашивали в течение 5 часов.

По словам Воронина, его подозревают в якобы "неуплате налогов и сокрытии доходов в особо крупном размере".

"Это уголовное дело, срок до 5 лет", - добавил он.

Бизнесмен связывает эти события с тем, что он вошел в состав Координационного совета, учитывая это, они с женой выехали за пределы страны.

Как подчеркнул Воронин, Координационный совет в Брестской области продолжает работать.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

24 августа Ольгу Ковалькову, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета – Сергея Дилевского – задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.

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Автор: Антонина Доломанжи