"Вы у себя порядок наведите": Лукашенко заявил, что ему не нужны зарубежные посредники для решения ситуации в стране

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили стать посредниками в диалоге белорусских властей и граждан с целью мирного урегулирования ситуации в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему не нужны никакие зарубежные посредники для урегулирования ситуации в стране.

Читайте такжеСМИ узнали, что у Лукашенко планируют бегство в РоссиюОб этом Лукашенко сказал сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что иностранные государства предлагают Беларуси предлагают посредничество в вопросе урегулирования ситуации.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал он.

Лукашенко добавил, что в стране «потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество».

«Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим…», - подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - заявил он.

Что происходит в Беларуси:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласные с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны было задержано почти 7 тыс. участников акций. 13 августа вечером некоторых задержанных начали выпускать из изоляторов.

13 августа президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали белорусские власти прекратить насилие и начать диалог с народом. Также лидеры четырех стран предложили стать посредниками в диалоге белорусских властей и граждан с целью мирного урегулирования ситуации в Беларуси.

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Автор: Виктория Токарева