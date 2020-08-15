"Угроза не только Беларуси": Лукашенко поговорил с Путиным

Президенты в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить ситуацию в своей стране с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает ее "угрозой Союзному государству".

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Об этом Лукашенко заявил на совещании в Минске в субботу, передает агентство БЕЛТА.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси", - отметил Лукашенко.

"Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси - это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому в нас так вцепились", - сказал он.

"Мы видим, что происходит. Нас укачивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, в методичках цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны, в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства", - подчеркнул белорусский президент.

Позже стало известно, что президенты таки пообщались по телефону.

"Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства .

Как сообщили в пресс-службе российского президента, Александр Лукашенко информировал Путина о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов.

"С обеих сторон была выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства. В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу. Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Выборы и протесты в Беларуси: что известно

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на протесты против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

14 августа Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

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Автор: Виктория Гордиенко