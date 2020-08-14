В МИД допускают обращение в Интерпол по поводу выданных Беларусью России "вагнеровцов"

В Украине приняли во внимание решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей ЧВК «Вагнер».

Министерство иностранных дел Украины заявляет о возможности обращения в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) по поводу выданных Беларусью России 32 боевиков частной военной компании «Вагнера».

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в Facebook.

В частности, Енин отметил, что решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей ЧВК «Вагнер» принято во внимание.

«Украинская сторона (прежде всего центральный компетентный орган Украины по вопросам экстрадиции) приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на Донбассе. Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (ведь есть еще Интерпол)», - отметил Енин. Кроме того, замминистра напомнил о принципе взаимности: «Он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции».

При этом Енин подчеркнул, что Беларусь (как пограничное с Украиной государство) занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции всех международных партнеров Украины.

Группа "Вагнера" в Беларуси: что было раньше

29 июля в Беларуси задержали боевиков с ППК «Вагнера», 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По информации правоохранительных органов Беларуси, к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля Украина начала консультации с Беларусью об экстрадиции боевиков.

7 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна доказать вину задержанных боевиков для экстрадиции.

9 августа он сообщил, что получил от российского лидера Владимира Путина письмо на пяти страницах с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными «вагнеровцами».

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы по выдаче 28 боевиков ЧВК «Вагнера».

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

14 августа Беларусь выдала России 32 задержанных под Минском «вагнеровцев».

В Генпрокуратуре РФ утверждают, что передача указанных лиц осуществлена в «строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РФ и Беларуси».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко