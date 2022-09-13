Франция сейчас является председателем Совбеза ООН.

Франция созовет заседание Совет безопасности ООН. Главной темой обсуждения станет ситуация на границе Армении и Азербайджана.

Об этом пишет REUTERS.

"Франция поднимет тему столкновений между Арменией и Азербайджаном в Совете безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал стороны придерживаться режима прекращения огня. Кроме того, он указал, что готов к переговорам и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли столкновения. В Баку обвинили Ереван в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

Сообщается, что ночью диверсионные группы вооруженных сил Армении минировали территории между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. В результате столкновений повреждена военная инфраструктура, известно о потерях среди личного состава.

На обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией отреагировал в США. Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность. По его словам, военного разрешения конфликта быть не может.

Сегодня утром стало известно, что между Арменией и Азербайджаном была достигнута договоренность о прекращении огня начиная с 9:00 по местному времени (8:00 по Киеву).

Вас также могут заинтересовать новости: