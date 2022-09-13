В МИД также отметили ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства.

Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении и призывает стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности уважения к суверенитету и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко.

"При этом отмечаем ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства. МИД Украины призывает украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе, - избегать мест военной активности", - говорится в сообщении. Видео дня

В МИД отметили, что для получения консульской помощи следует обращаться в посольство Украины в Азербайджане: +994 50 255 75 18 или посольства Украины в Армении: +374 7710 02 73.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении произошли столкновения. В Баку обвинили Ереван в совершении широкомасштабной провокации на государственной границе.

Сообщается, что ночью диверсионные группы вооруженных сил Армении минировали территории между позициями подразделений Азербайджанской Армии и дорог снабжения. В результате столкновений повреждена военная инфраструктура, известно о потерях среди личного состава.

На обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией отреагировал в США. Государственный секретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность. По словам Блинкена, военного разрешения конфликта быть не может.

Сегодня утром стало известно, что между Арменией и Азербайджаном была достигнута договоренность о прекращении огня начиная с 9:00 по местному времени (8:00 по Киеву).

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