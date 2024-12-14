Процессом вывода русских из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки, сообщили в разведке.

Российские войска в Сирии "скулят" из-за сложностей эвакуации. Сотни военных РФ не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы ​​в Хмеймими из-за страха, что их колонну накроют огнем. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отметили в разведка, процессом вывода русских из Сирии пользуются некоторые вооруженные группировки. Для беспрепятственного передвижения они вешают российский флаг на свои колонны.

"Полковник российской армии Дмитрий Мотренко по поручению высших вождей мотался по переговорам с представителями военных контингентов других государств в Сирии - выпрашивал гарантий неприкосновенности для солдат государства-агрессора, ожидающих в районе аэродрома Т4", - сообщили в ГУР.

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Кроме того, сообщается, что в Сирии появились наемники из так называемых российских ЧВК, в частности "африканского корпуса", чтобы защищать эвакуирующиеся подразделения России.

"13 декабря 2024 года около тысячи российских военных колонной вышли из-под Дамаска в Тартус и Хмейм. К операции по эвакуации российского военного контингента из Сирии государство-агрессор планирует привлечь еще по меньшей мере 25 военно-транспортных самолетов, чтобы перебросить войска, вооружение и технику из Хмеймима в Ростов-на-дону, Чкаловск и Владивосток", - добавили в разведке.

Россия выводит корабли и перебрасывает остатки вооружения из Сирии

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что процесс свержения режима Башара Асада в Сирии отразился позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.

Отмечалось, что российские войска выводят корабли из базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима:

"8 декабря из Тартуса в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорович" черноморского флота РФ и грузовое судно "Инженер Трубин" северного флота России".

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