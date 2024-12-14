Согласно информации Генштаба, ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия.

Российские захватчики оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно информации Генштаба, ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты за прошедшие сутки активно атаковали на Лиманском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении российские террористы один раз атаковали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Десять раз враг атаковал на Купянском направлении, вблизи Колесниковки, Богуславки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва, Григорьевка и в направлении Чернещины.

Пять атак захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районе Часового Яра.

В Торецке и в районе Дилиевки враг девять раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, семь атак отражены Силами обороны.

На Покровском направлении в течение минувших суток агрессор 56 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино.

На Кураховском направлении было зафиксировано 26 вражеских атак: в основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

Тридцать четыре раза противник штурмовал передний край нашей обороны в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное на Времовском направлении.

Дважды безрезультатно противник атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении. Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 19 атак противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

Вражеских диверсионно-разведывательных групп в городе Покровск Донецкой области нет, бои в окрестностях города не ведутся. Об этом рассказал Назар Волошин, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Он отметил, что на Покровском направлении украинские защитники за позапрошлые сутки остановили 47 штурмовых и наступательных действий противника. По его словам, продолжаются бои с превосходящим в живой силе противником.

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