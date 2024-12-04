Вертолет выполнял обычный разведывательный полет, говорят в Берлине.

В Балтийском море произошел инцидент между немецким военным вертолетом, который выполнял разведывательный полет, и российским кораблем. Экипаж российского корабля "вел огонь сигнальными боеприпасами". Об этом пишет Welt.

Отмечается, что об инциденте стало известно от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая кратко упомянула о нем на полях заседания НАТО в Брюсселе. Подробностей она не сообщила, в частности не известно, когда именно произошел этот инцидент.

"Использование сигнальных боеприпасов распространено только в экстренных ситуациях. Бербок отметила, что в Балтийском море всегда есть корабли, которые участвуют в уклонении от санкций из-за захватнической войны России против Украины", - пишет Welt.

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Бербок также заявила, что НАТО должно усилить мониторинг акватории возле подводных трубопроводов и кабелей связи в Балтийском море. Причиной она назвала увеличение гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

Последние инциденты в Балтийском море

За последние недели произошли по крайней мере два отдельных инцидента с повреждением оптоволоконных кабелей в Балтийском море. В первом случае был поврежден кабель, который проходит между Швецией и Литвой, в другом случае пострадал кабель, соединяющий Финляндию с Германией.

В первом случае главным подозреваемым является китайское судно "Yi Peng 3", которое прошло мимо кабеля в то время, когда они вышли из строя. По данным журналистов-расследователей, именно во время прохождения зоны с кабелями судно начало делать странные маневры.

Во втором случае якобы произошла случайность. В финской полиции заявили, что у них нет оснований подозревать преступную деятельность. Якобы повреждение было вызвано строительными работами.

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