'Сильная история женщины': Мелания Трамп выпустит 'интимные' мемуары

Мелания Трамп написала "интимные" мемуары. Книга увидит свет уже этой осенью. Представители жены Трампа описывают ее как "интимный портрет женщины, которая прожила необыкновенную жизнь".
Офис жены Трампа анонсировал выход мемуаров в четверг, пишет Sky news. Книга будет называться "Мелания". Она будет содержать личные истории и семейные фотографии, "которыми она никогда раньше не делилась с общественностью".
Конкретную дату выхода не разглашают, как и то, написаны ли мемуары в соавторстве с кем-то. Офис Мелании назвал мемуары "сильной и вдохновляющей историей женщины, которая проложила собственный путь, преодолела трудности и создала совершенную личную жизнь".
Мемуары будут доступны в двух версиях: "коллекционное издание" стоимостью 150 долларов, состоящее из 256 "полноцветных страниц, каждый экземпляр подписан автором", и "издание мемуаров" с 304 страницами, включая 48 страниц фотографии, которые никогда ранее не видели.
Книга будет стоить 40 долларов, подписанные издания - 75 долларов.
Что предшествовало
Мелания Трамп фигурировала в других книгах, но никогда раньше не рассказывала свою историю. Она старалась сохранять конфиденциальность, даже когда была первой леди, сосредотачиваясь на воспитании их сына Бэррона и продвижении своей инициативы "Будь лучшей" для поддержки "социального, эмоционального и физического здоровья детей".
Хотя Мелания появилась на мероприятии, посвященном запуску кампании своего мужа в 2024 году, и была на заключительном вечере национального съезда Республиканской партии, который состоялся на прошлой неделе, женщина осталась в стороне от предвыборной кампании.
Ее решение не выступать с речью на нынешнем съезде означало отход от традиции для жен кандидатов.
Книгу издает издательство Skyhorse, которое опубликовало работы сторонников Дональда Трампа, в частности бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, адвоката Алана Дершовица и бывшего адвоката Майкла Коэна, который впоследствии стал одним из его самых строгих критиков.