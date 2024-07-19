Редкий выход: Мелания Трамп появилась на съезде республиканцев

Кроме того, поддержать Трампа на этом мероприятии пришли дети и некоторые внуки кандидата в президенты.

Мелания и Иванка Трамп появились на национальном съезде Республиканской партии, демонстрируя поддержку кандидатуры Дональда Трампа в президенты.

Как пишет Sky News, на мероприятии в Милуоки под горячие аплодисменты жена Трампа помахала толпе, прежде чем сесть в семейную ложу. В отличие от предыдущих съездов республиканцев в 2016 и 2020 годах, она не выступала с речью.

К ней присоединилась старшая дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер. В конце съезда семья господина Трампа, включая его детей, внуков и жену, присоединилась к нему на сцене.

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Мелания иногда касалась руки своего мужа и общалась с новоназначенным кандидатом на должность вице-президента Джей Ди Вэнсом.

Присутствие семьи кандидата в президенты произошло потому, что Республиканская партия пыталась изобразить его как заботливого семьянина и самоотверженного государственного служащего. Это изменение имиджа, начатое после покушения на Трампа в прошлую субботу, также было продемонстрировано в тесте его выступления, которое частично сосредотачивалось на "единстве" в США и желании лидировать "для всей Америки, а не для половины".

Начиная свою огромную 90-минутную речь, Трамп поблагодарил свою семью за поддержку.

"Спасибо тебе, Мелания, а также благодарю тебя за твое прекрасное письмо к Америке с призывом к национальному единству", - сказал он, имея в виду заявление бывшей первой леди, сделанное после покушения на жизнь ее мужа.

"Я также хочу поблагодарить всю свою семью - Дона и Кимберли, Иванку и Джареда, Эрика и Лари, Тиффани и Майкла, Бэррона и, конечно, моих 10 замечательных внуков", - добавил Трамп.

В центре внимания выборы в США - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, Трамп официально стал кандидатом от "республиканцев" и вспомнил о войне в Украине. По его словам, он может остановить любую войну телефонным звонком.

"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом", - подчеркнул он.

Также УНИАН сообщал, что Зеленский прокомментировал возможное президентство Трампа. Украинский президент подчеркнул, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.

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