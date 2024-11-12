Он заявил, что настало время принятия решений для достижения справедливого мира в Украине.

На ближайшем Совете Евросоюза по иностранным делам будут дискутировать о будущей роли ЕС как стратегического игрока по разрешению войны в Украине.

Такой анонс сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Суспільне. "В Украине творится история. Европа обязана приложить все усилия для поддержки принципов международного права, чтобы восстановить табу на изменение границ силой. Если эти правила перестанут работать из-за нашего бездействия, тогда нас ждет темное будущее", - сказал он.

В связи с этим он сказал, что на следующем заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС состоится очень серьезная дискуссия.

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"От того, что мы делаем или не делаем на этом Совете иностранных дел, может зависеть будущее ЕС как стратегического игрока", - высказал мнение польский министр.

Он отметил, что Европа несет ответственность, а это означает, что пришло время принятия решений, чтобы сделать все возможное для достижения справедливого мира и прекращения войны РФ против Украины.

Заявления Сикорского о войне в Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев не делился с Варшавой секретными приложениями плана победы президента Владимира Зеленского. Как он пояснил, у Польши просто нет нужного оружия, которое необходимо Силам обороны Украины.

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