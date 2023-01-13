Швейцария заявила, что российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, признаны недействительными.

Власти Швейцарии объявили, что страна решила больше не принимать российские проездные документы, выданные в Украине и Грузии. Кроме того, проездные документы, выданные на оккупированных Россией территориях, также не будут приниматься для получения визы.

По данным Федерального совета Швейцарии, новые проездные документы, выданные в оккупированных Россией регионах, а также на сепаратистских территориях Грузии, не будут признаваться действительными проездными документами для пересечения внешних границ Шенгенского соглашения, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Швейцарские власти отметили, что возможны исключения в случаях, когда лицо, имеющее такой документ, до установленного срока являлось гражданином России.

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Отказ совета ЕС принимать российские паспорта:

8 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение не принимать российские проездные документы, выданные в оккупированных регионах Украины и Грузии и заявил, что лица, имеющие такие документы, не смогут использовать их для поездки в блок.

В Совете ЕС отметили, что Россия выдает паспорта жителям Крыма с 2014 года, в 2019 году, эта практика была распространена на Луганскую и Донецкую области, а в 2022 году – на Запорожскую и Херсонскую области.

Паспортизация оккупированных территорий:

11 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставление гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнул, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта и напомнил о предыдущей заявление Брюсселя в ответ на решение Путина упростить предоставление гражданства жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

30 сентября 2022 года Генштаб заявил о том, что на оккупированных территориях захватчики заставляют украинцев получать российские паспорта.

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