По данным СМИ, Андрей Мельниченко входит в десятку самых богатых россиян с состоянием 24 миллиарда долларов.

Российский мультимиллиардер Андрей Мельниченко, который входит в десятку самых богатых россиян с состоянием 24 миллиарда долларов, может быть лишен права проживания в Швейцарской Федерации.

Как сообщает швейцарскоен издание Blick, Мельниченко, который владеет химической компанией EuroChem и угледобывающей SUEK, является одним из самых известных швейцарских миллиардеров.

С 2009 года он живет в Швейцарии на вилле в Санкт-Морице в округе Граубюнден. Его компания Eurochem, базирующаяся в Цуге, является одним из лидеров мирового рынка удобрений. Но в связи с войной в Украине Мельниченко находится в санкционном списке Европейского Союза, а значит, и Швейцарской Конфедерации.

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Отмечается, что Мельниченко как гражданин России имеет вид на жительство категории С, в то же время его жена и дети имеют паспорта ЕС. Однако швейцарское Министерство юстиции настаивает на аннулировании вида на жительство у Мельниченко, в то время как в округе Граубюнден он имеет значительную поддержку.

Впрочем адвокаты Мельниченко хотят оспорить это решение, и дело будет передано в Федеральный административный суд Швейцарии.

Андрей Мельниченко и война в Украине

Ранее Reuters опубликовал рейтинг российских миллиардеров, которые за время войны в Украине увеличили свое состояние. Андрей Мельниченко возглавляет этот рейтинг. Отмечается, что он вошел в список самых богатых людей России с оценкой состояния в 25,2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю оценку его стоимости.

Также сообщалось, что Мельниченко лоббирует политиков в Африке, чтобы заставить Европейский союз найти "решение проблемы санкций" и решить проблему с экспортом российских удобрений.

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