В России сейчас 110 официальных миллиардеров, их общее состояние выросло до 505 миллиардов долларов с 353 миллиардов долларов в 2022 году.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, за год войны российские миллиардеры увеличили свое состояние.

Как сообщает Reuters, с момента вторжения РФ в Украину состояние российских миллиардеров увеличилось на 152 млрд долларов. Как говорится в материале, это произошло благодаря высоким ценам на природные ресурсы.

Согласно данным издания, в России сейчас 110 официальных миллиардеров, их общее состояние выросло до 505 миллиардов долларов с 353 миллиардов долларов в 2022 году.

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Возглавляет рейтинг Андрей Мельниченко, который заработал состояние на удобрениях, вошел в список самых богатых людей России с оценкой состояния в 25,2 млрд долларов, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю оценку его стоимости.

Вторым в списке идет Владимир Потанин, президент и крупнейший акционер "Норникеля", крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля. Его состояние оценивается в 23,7 млрд долларов.

Владимир Лисин, который контролирует сталелитейную компанию НЛМК и был признан в 2022 году самым богатым человеком России, занял третье место с состоянием в 22,1 млрд долларов.

Война в Украине и российские миллиардеры

После втржения России в Украину пять российскийских миллиардеров отказались от российского гражданства. Не захотели быть гражданами страны-агрессора: основатель DST Global Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель Freedom Finance Тимур Турлов и соучредители JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков.

В апреле 2023 года журнал Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров, теряющих свое состояние в связи с массовыми санкциями против агрессора.

Самым "обедневшим" российским миллиардером стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2022 году его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов — до 11,5 миллиарда долларов.

Бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 года на десятое в списке 2023-го.

Общее состояние наиболее "обедневших" российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.

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