Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер назвала это решение историческим.

Власти Швеции планируют выделить восемь истребителей для патрулирования воздушного пространства НАТО в следующем году. Об этом сообщило правительство страны на пресс-конференции.

Как пишет Bloomberg шведские истребители станут дополненим к военным кораблям и 600 военнослужащим, которых планируют развернуть вместе с вооруженными силами Североатлантического альянса в Латвии.

"Это историческое решение. Впервые как член Альянса мы предоставим вооруженные силы для коллективной обороны НАТО, и мы делаем это со значительным вкладом", – подчеркнула министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер.

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Швеция в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, вместе со своей соседкой Финляндией. Такое решение стран последовало за полномасштабным вторжением РФ в Украину. До этого Швеция десятилетиями придерживалась политики нейтралитета.

Вступление страны в НАТО было непростым – не в последнюю очередь из-за требований Турции. После продолжительных переговоров и выполнения некоторых условий, Турция дала согласие на вступление Швеции в Альянс июле 2023 года.

Полноправным членом НАТО Швеция стала 7 марта 2024 года. По состоянию на данный момент в Альянсе насчитывается 32 страны-члена.

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