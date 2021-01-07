К применению 25-й поправки Конституции США, которая позволяет досрочно прекратить полномочия президента, ставшего недееспособным, призвал, в частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала к немедленному отстранению действующего президента Дональда Трампа от должности посредством принятия 25-й поправки Конституции.

Об этом, как сообщает Reuters, она заявила журналистам в Капитолии США, назвав действия президента «крамольным актом».

"Вчера президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки", - заявила она.

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К применению 25-й поправки Конституции США, которая позволяет досрочно прекратить полномочия президента, ставшего недееспособным, призвал также лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

По крайней мере, один республиканец и 19 демократов в Палате представителей также призвали к этому шагу.

А члены кабинета Трампа и союзники президента, по данным источника, обсудили возможность применения положения Конституции США с целью отстранения его от должности.

Штурм Капитолия в Вашингтоне: детали

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену. Заседание было прервано и возобновилось только через несколько часов. К утру 7 января Конгресс утвердил победу Байдена. Трамп заявил о готовности организованно передать власть новому президенту 20 января.

В результате протестов были задержаны более 50 человек. Для вытеснения демонстрантов были направлены дополнительные силы полиции и Национальная гвардия. В Вашингтоне введен режим ЧС и комендантский час.

Выборы президента в США

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, демократ Джо Байден победил предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа. Инаугурация Байдена назначена на 20 января 2021 года, однако Дональд Трамп до последнего пытается удержаться на посту.

В Вашингтоне проходит многотысячный митинг в поддержку президента Дональда Трампа. Посольство Украины советует украинским гражданам в Вашингтоне (Округ Колумбия, США) не принимать участия в акциях протеста 6 января.

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Автор: Денис Прядко