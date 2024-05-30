Гражданину Украины уже вручили подозрение.

В Польше правоохранители задержали 26-летнего украинца, которого подозревают в подстрекательстве к шпионажу гражданина страны. Об этом сообщает Polsat News.

В Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили, что 26-летний украинец пытался заставить поляка фиксировать для него перемещение военной техники на польско-украинской границе. За фотографии и разведывательную информацию он обещал заплатить поляку 15 тысяч евро.

Однако когда гражданин Польши отказался шпионить, украинец начал ему угрожать. Мужчину удалось задержать сотрудникам Агентства внутренней безопасности Польши вместе с пограничниками.

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Из-за таких действий украинец получил подозрение в подстрекательстве к шпионажу и угрозах. По представлению прокурора, суд в Люблине избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца. Если вина украинца будет доказана, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Российские шпионы - последние новости

Как писал УНИАН, российский замок в Великобритании планировали использовать как шпионскую базу для вербовки британских агентов.

"Понятно, что за домом годами следили британские спецслужбы. Было замечено, что лица, которых ГРУ считало потенциальными агентами, включая британских и других нероссийских членов преступных группировок, входили и выходили из этого дома", - рассказали в издании The Times.

Также стало известно, что главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек помогал руководить шпионскими операциями РФ в Европе, чтобы планировать взломы и убийства элитными подразделениями России.

"Эти разоблачения усиливают беспокойство тем, что сама Wirecard, компания по обработке платежей, которая когда-то была фаворитом европейской финтех-сцены, ... годами могла использоваться как теневая финансовая сеть для оплаты и содействия тайной российской деятельности - в частности, операциям за пределами обнаружения служб безопасности НАТО", - отметили журналисты Financial Times.

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