При этом он сказал, что не собирается разговаривать с Путиным в одиночку.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявиил, что скоро снова попытается наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. При этом, как пишет Tagesschau, он сказал, что не собирается разговаривать с Путиным в одиночку.

"Да, я планирую поговорить с российским президентом в нужный момент. Но я ответственный политик, я не буду делать этого в одиночку", - заявил Шольц.

Он также отметил, что разговор с Путиным потребует множества контактов и переговоров с множеством других сторон. Он также подчеркнул, что необходимо обсудить ситуацию с Украиной.

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Шольц уже ранее заявлял о своей готовности говорить с Путиным о завершении войны в Украине. Последний раз он разговаривал с Путиным в декабре 2022 года. В июне Шольц заявил, что не исключает возможности разговора с Путиным в будущем, однако отметил, что встреча имеет смысл только тогда, когда будет о чем конкретно говорить.

Как пишет WP, Трамп посоветовал Путину "не эскалировать" войну в Украине, а также выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине". При этом, по данным издания, Киев знал о звонке кремлевского правителя и не возражал против разговора.

Позже в украинском МИД опровергли информацию о том, что знали об этом звонке.

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