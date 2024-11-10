Трамп провел первый разговор с Путиным: WP раскрыла детали

Новоизбранный президент США Дональд Трамп разговаривал с Путиным в четверг. Это был их первый телефонный разговор с момента победы Трампа на выборах.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с этим разговором. Трамп посоветовал кремлевскому правителю "не эскалировать" войну в Украине, а также напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

"Двое мужчин обсудили цель мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине", - рассказали некоторые из этих людей.

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