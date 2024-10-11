Ранее немецкие СМИ писали, что такой разговор планируется.

Президент России Владимир Путин отказался обсуждать тему мира в Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Reuters.

"Украина готова к справедливому миру", - заявила Бербок в Берлине, где в пятницу ожидаются переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Шольцем.

Она подчеркнула, что именно Путин отказывается от поиска путей мирного урегулирования.

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"Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушения. В эти дни он не готов даже говорить с канцлером Германии по телефону", - сказала она.

Шольц хотел поговорить с Путиным

Как писал УНИАН, на днях стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует впервые за почти два года лично поговорить с лидером России Владимиром Путиным.

По данным немецких журналистов, Шольц якобы рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным накануне саммита G20, который запланирован к проведению в Бразилии в ноябре. Однако до сих пор не было подтверждено официально, что такой разговор планируется.

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