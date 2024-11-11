В МИД заявили, что Украина не была заранее проинформирована о предполагаемом звонке.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, являются ложными. Об этом пишет Reuters со ссылкой на комментарий представителя МИД Украины Георгия Тихого.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Таким образом, Украина не могла одобрить или выступить против звонка", — заявил агентству Reuters представитель МИД.

Разговор Трампа и Путина – что известно

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Дональд Трамп еще 7 ноября провел первый с момента своей победы телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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Как пишет WP, Трамп посоветовал Путину "не эскалировать" войну в Украине, а также выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, чтобы обсудить "скорейшее решение войны в Украине".

При этом, по данным издания, Киев знал о звонке кремлевского правителя и не возражал против разговора.

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