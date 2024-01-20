В октябре действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет пост.

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стремится занять пост генерального секретаря НАТО после того, как в октябре ее покинет Йенс Столтенберг. Группа стран сейчас непублично работают над тем, чтобы обеспечить назначение именно Рютте, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные по этому вопросу источники.

Решение о назначении генсека должно быть единодушным, поэтому сторонникам голландского премьера необходимо убедить каждую из 31 стран-членов НАТО. Рютте пользуется поддержкой многих членов НАТО, особенно Франции и Германии, отчасти потому, что его считают кандидатом, который мог бы руководить Дональдом Трампом, если тот снова возглавит США.

Однако страны с восточного фланга альянса медлят с предоставлением своего согласия, желая иметь на этом посту представителя своего региона. В прошлом году премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс выражали свой интерес к этой должности, но пока эти страны официально не выдвинули их кандидатуры на должность.

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Ожидается, что согласование кандидатуры будущего генсека НАТО завершится этой весной – к саммиту лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Как отмечает Bloomberg, роль генерального секретаря НАТО будет особенно критичной в условиях войны России с Украиной. Ему нужно сбалансировать военную и финансовую поддержку Украины со стремлением НАТО избежать прямой конфронтации с Россией.

НАТО готовится к войне с РФ

Как писал УНИАН, в Европе постепенно растет осознание опасности, которую для континента представляет современная Россия. Так, министр обороны Германии публично допустил войну НАТО и России. Он отметил, что полностью доверяет мнению немецких экспертов, которые начали предупреждать о такой вероятности.

Показательными на этом фоне выглядят масштабные военные учения стран НАТО, которые стартуют на следующей неделе и продлятся до мая. Ожидается, что в них примут участие 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие подобные маневры НАТО за последние десятилетия.

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