Один только двигатель ракеты весит несколько сотен килограммов.

Российская ракета Х-101, упавшая 20 ноября в польском селе Новый Липовец (Люблинское воеводство), была изготовлена в октябре-ноябре 2026 года. Об этом, как пишет Polsat News, сообщил прокурор Анджей Боронь из Окружной прокуратуры в Люблине.

Он отметил, что после осмотра места падения обломков ракеты следователи выяснили, что она была изготовлена в четвёртом квартале этого года. Кроме того, известен и завод, выпустивший ракету.

По словам Бороня, ракета взорвалась в воздухе, поэтому площадь разлета обломков довольно велика – до нескольких километров. Он также рассказал, что найдены обломки двигателя и некоторых других деталей ракеты. Как сообщил прокурор, двигатель весит несколько сотен килограммов.

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Следователи сообщили, что процедурные действия на месте инцидента в Новом Липовце полностью завершены.

Почему Польша не сбила российскую ракету

Как сообщал УНИАН, командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши генерал-лейтенант Иренеуш Новак рассказал, что шведский пилот истребителя Gripen 20 ноября имел разрешение на сбивание российской крылатой ракеты Х-101 над Польшей, однако он не смог идентифицировать цель из-за "чрезвычайно сложных погодных условий".

Отмечалось, что военные отслеживали 11 объектов, которые могли представлять угрозу для польского воздушного пространства. Из них три пересекли границу. Генерал подчеркнул, что ни один из них не привёл к гибели людей или ранениям.

Для защиты воздушного пространства были подняты в воздух два польских F-16 из Ласка и два шведских Gripen. В операции также принимали участие самолёт раннего предупреждения Saab 340, нидерландский самолёт-заправщик MRTT и наземные системы противовоздушной обороны.

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