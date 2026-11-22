Перед взрывом над городом пытались перехватить и сбить неустановленную воздушную цель.

В ливийском порту Бенгази взорвался российский корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", сопровождавший конвой с вооружением для Ливийской национальной армии, которую поддерживает Россия. Как пишет "Милитарный", об этом сообщило местное издание Al Wasat.

На видеозаписях, которые распространяются в социальных сетях, видны пламя и дым над портом. В то же время информация об источнике взрыва противоречива – по одним данным, это был удар по российскому судну с грузом вооружения, тогда как другие источники пишут о взрыве на складе боеприпасов в порту.

При этом, судя по видео, снятым местными жителями, перед взрывом над городом пытались перехватить и сбить неустановленную воздушную цель.

Видео дня

Пока ни администрация порта, ни представители Ливийской национальной армии не обнародовали заявлений с объяснением обстоятельств инцидента.

В то же время издание Naval News с помощью видео очевидцев и спутниковых снимков идентифицировало корабль, на котором взорвались боеприпасы, как корвет "Меркурий" проекта 20380 типа "Стерегущий".

Это российский военный корабль, который находился в порту за несколько дней до взрыва. Он сопровождал российский конвой судов, используемых для перевозки экспортных партий вооружения.

Аналитики издания отмечают, что корабль почти наверняка был уничтожен взрывом.

Корвет проекта 20380 "Стерегущий" – что это за корабль

Корабли проекта 20380 – многоцелевые корветы с управляемым ракетным вооружением. Они способны выполнять задачи в дальней морской зоне и предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

Корвет "Меркурий" был заложен 20 февраля 2015 года на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге под первоначальным названием "Ретивый". Его передали флоту 11 мая 2023 года, а 13 мая 2023 года в Балтийске состоялась церемония принятия корабля в состав ВМФ РФ и поднятия флага.

Поражение российских кораблей

21 ноября в Финском заливе после атаки дронов загорелось российское грузовое судно "Спарта II", которое направлялось в Калининград. Оно принадлежит госкомпании "Оборонлогистика", которая является единственным официальным перевозчиком Минобороны РФ. Судно включено в санкционные списки США и Украины за перевозку военных грузов.

Также в ноябре во время атаки на порт Усть-Луга несколько беспилотников поразили малый ракетный корабль (корвет) "Наро-Фоминск" в районе острова Гогланд в Финском заливе.

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